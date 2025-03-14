Рогов: ВС России приближаются к границе с Днепропетровской областью

Подразделения ВС РФ стали быстрее продвигаться к границе с Днепропетровской областью на стыке российских регионов — ДНР и Запорожской области. Об этом РИА «Новости» сообщил глава комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

По его словам, российские бойцы заметно нарастили темпы продвижения на этом участке фронта и приблизились к Днепропетровской области.

Ранее стало известно, что вооруженные силы России освободили села Новомарково и Днепроэнергия в Донецкой Народной Республике. Новомарково взяли военные Южной группировки, Днепроэнергию — группировки «Восток».

На прошлой неделе российские военные также освободили село Константинополь в ДНР. Боевую задачу выполнили бойцы «Востока».