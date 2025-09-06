В Сумской области российские военные ликвидировали украинских боевиков. Об этом сообщил РИА «Новости» офицер группировки войск «Север» с позывным «Ветер».

«Расчет ударных и разведывательных БПЛА, работая в Сумской области в рамках расширения буферной зоны, действуя совместно со штурмовиками, уничтожил группу украинских боевиков из трех человек», — рассказал он.

По словам военного, операторы дронов помогали российским бойцам. Они корректировали их действия с воздуха и в реальном времени сообщали координаты врага. Одного боевика убил российский штурмовик. Двоих ликвидировали с воздуха с помощью дронов.

«Благодаря взаимодействию беспилотников и пехотинцев боевая задача была выполнена, враг уничтожен», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее российские военные ликвидировали украинский пункт управления беспилотниками в ДНР. Подразделений ВСУ также лишились двух антенн связи. За ночь системы ПВО ликвидировали более 30 дронов над регионами России. Из них 14 сбили над акваторией Черного моря.