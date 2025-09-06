Средства ПВО сбили за ночь более 30 беспилотников над регионами

По ее данным, БПЛА уничтожили в период с 23:00 до 07:00 утра.

Военные сбили 14 дронов над акваторией Черного моря, восемь — в Смоленской области, пять — в Брянской, один — в Калужской, по три — в Белгородской и над Краснодарским краем

Ранее массовый налет дронов в регионах отразили в ночь на 5 сентября. Больше всего беспилотников системы ПВО ликвидировали в Брянской области — там уничтожили 15 аппаратов. БПЛА также перехватили в Тульской, Калужской, Рязанской, Воронежской, Курской, Орловской Липецкой и других областях. Всего военные нейтрализовали 92 дрона.