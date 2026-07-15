Российские бойцы уничтожили автоматной очередью украинский беспилотник Hornet

«Ехали по своим задачам, увидели вражеский дрон Hornet. Мы с водителем и стрелками быстро покинули машину и открыли огонь по нему из АК-74. Попали и сбили», — сказал боец.

По его словам, наиболее опасны FPV-дроны. Они начинают пикировать сразу перед атакой и их скорость резко возрастает, поэтому важно успеть их сбить.

Каштанов добавил, что пулеметные расчеты мобильных огневых групп могут поразить вражеские БПЛА на расстоянии до 500 метров. Бойцы используют для уничтожения целей патроны, снаряженные через один трассирующими и бронебойно-зажигательными пулями.

Ранее подразделения войск беспилотных систем «Варяг» сбили над трассой «Новороссия» ударные БПЛА ВСУ.