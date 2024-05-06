Уничтожение блиндажей и наблюдательных пунктов ВСУ сняли на видео | 360°

Спецоперация 06 мая 2024, 07:48 Уничтожение блиндажей и наблюдательных пунктов ВСУ сняли на видео Минобороны: расчеты гаубиц Д-20 уничтожили наблюдательные пункты и блиндажи ВСУ

Читать 360 в

Российские военные уничтожили наблюдательные пункты и блиндажи Вооруженных сил Украины ударами гаубиц Д-20. Боевую работу артиллеристов показало Минобороны.

Разведка при помощи беспилотников вычислила объекты противника — блиндажи в приграничной зоне Украины и наблюдательные пункты, с помощью которых ВСУ корректировали огонь. Координаты передали батарее артиллеристов группировки прикрытия государственной границы.

Реклама

Объекты ВСУ уничтожили огнем гаубиц Д-20 калибра 152 миллиметра дальностью поражения до 20 километров. Получив приказ, расчеты выдвинулись на позиции и нанесли серию ударов. Цель поразили. Пресс-служба сообщила об уничтожении укрытий.

Группу украинских боевиков остановили при попытке приблизиться к Белгородской области, сообщил 4 мая командир артиллерийского подразделения. Их поразили ударами РСЗО «Град».