Уничтожение блиндажей и наблюдательных пунктов ВСУ сняли на видео | 360°

06 мая 2024, 07:48
Уничтожение блиндажей и наблюдательных пунктов ВСУ сняли на видео
Минобороны: расчеты гаубиц Д-20 уничтожили наблюдательные пункты и блиндажи ВСУ
Российские военные уничтожили наблюдательные пункты и блиндажи Вооруженных сил Украины ударами гаубиц Д-20. Боевую работу артиллеристов показало Минобороны.
Разведка при помощи беспилотников вычислила объекты противника — блиндажи в приграничной зоне Украины и наблюдательные пункты, с помощью которых ВСУ корректировали огонь. Координаты передали батарее артиллеристов группировки прикрытия государственной границы.
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Объекты ВСУ уничтожили огнем гаубиц Д-20 калибра 152 миллиметра дальностью поражения до 20 километров. Получив приказ, расчеты выдвинулись на позиции и нанесли серию ударов. Цель поразили. Пресс-служба сообщила об уничтожении укрытий.
Группу украинских боевиков остановили при попытке приблизиться к Белгородской области, сообщил 4 мая командир артиллерийского подразделения. Их поразили ударами РСЗО «Град».
Минобороны РФ
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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