Российские военные атаковали тернопольское нефтехранилище, которое использовалось для снабжения ВСУ. Об этом РИА «Новости» заявил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«Никого не стесняясь, бандеровцы завезли в большом количестве ГСМ на нефтехранилище „Тернопольнефтепродукт“ возле сортировочной станции. Оттуда железнодорожными составами развозили его к линии фронта от Донбасса и до Сум», — указал он.

Подпольщик подчеркнул, что атака на объект произошла по время заполнения железнодорожных цистерн. По его словам, пожар на нефтехранилище еще не потушили, «есть небольшая детонация».

Информацию о загоревшемся объекте подтвердила Тернопольская областная военная администрация.

Ранее командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов рассказал, что войска остановили продвижение ВСУ под Курском. Он добавил, что российские военные планомерно уничтожают противника, сообщили «Известия».