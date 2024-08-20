ВС России ударили по нефтехранилищу в Тернополе
Подпольщик Лебедев: в Тернополе после взрыва загорелось нефтехранилище
Российские военные атаковали тернопольское нефтехранилище, которое использовалось для снабжения ВСУ. Об этом РИА «Новости» заявил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
«Никого не стесняясь, бандеровцы завезли в большом количестве ГСМ на нефтехранилище „Тернопольнефтепродукт“ возле сортировочной станции. Оттуда железнодорожными составами развозили его к линии фронта от Донбасса и до Сум», — указал он.
Подпольщик подчеркнул, что атака на объект произошла по время заполнения железнодорожных цистерн. По его словам, пожар на нефтехранилище еще не потушили, «есть небольшая детонация».
Информацию о загоревшемся объекте подтвердила Тернопольская областная военная администрация.
Ранее командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов рассказал, что войска остановили продвижение ВСУ под Курском. Он добавил, что российские военные планомерно уничтожают противника, сообщили «Известия».