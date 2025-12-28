Бойцы группировки «Запад» успешно предотвратили две попытки ВСУ прорваться к Купянску. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«На Купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражены две атаки формирований 92-й штурмовой и 14-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Подолы и Нечволодовка Харьковской области с целью прорыва в город Купянск», — указано в сводке.

Российские военные ликвидировали до 15 украинских бойцов и танк Т-64. В зоне ответственности группировки противник потерял более 200 человек, два бронетранспортера М113, три боевые машины, десять пикапов и пять складов с боеприпасами.

Накануне Минобороны заявило, что Купянск под контролем группировки «Запад». По словам главы пресс-центра Ивана Бигмы, войска 6-й армии не дают ВСУ прорваться к городу.

Ранее российская группировка «Центр» за сутки установила контроль над городами Димитров и Родинское, а также над селами Артемовка и Вольное в Донецкой Народной Республике. Военные атаковали противника в ряде районов ДНР и Днепропетровской области, в результате ВСУ потеряли более 500 боевиков. Также тактическое положение улучшила группировка ВС России «Север».