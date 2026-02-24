Российские бойцы сбросили на позиции ВСУ поздравления с 23 Февраля

Операторы беспилотников группировки «Восток» 23 февраля провели акцию, адресованную украинским бойцам. На позиции противника сбросили листовки с инструкцией о порядке сдачи в плен, а также небольшой гуманитарный груз. Об этом сообщил телеграм-канал Воин DV .

Сначала дроны сбросили агитационные листовки с поздравлением и пошаговыми разъяснениями, как безопасно сдаться в плен. Затем беспилотники опустили на землю коробки с продуктовыми наборами. Такими же, как получают сами российские военнослужащие.

Организаторы акции связали ее с датой создания Советской армии и Военно-морского флота, подчеркнув общую историю, которая связывает наши народы.

«Цель данной акции — показать военнослужащим ВСУ, что в плену к ним будут относиться лучше, чем их командиры: обеспечивать питанием и человеческими условиями, а не оставлять на позициях без еды и воды», — пояснили в публикации.

Впрочем, это не первый подобный сюрприз на линии фронта. В преддверии Нового года бойцы ВС России отправили на украинские позиции новогоднюю елку, прикрепив ее к беспилотнику.