Бойцы ВС России поздравили солдат ВСУ дроном с новогодней елкой

«Российские бойцы сделали необычный сюрприз своим противникам», — говорится в сообщении.

На кадрах видно, как небольшая елка, украшенная светящимися гирляндами, поднялась в воздух и улетела на позиции ВСУ. Неизвестно, как отреагировали бойцы на такое поздравление от российских военных.

Ранее Минобороны России сообщило, что с 29 декабря по 4 января силы противовоздушной обороны уничтожили 1548 дронов ВСУ над российской территорией. Наиболее масштабные атаки ВСУ зафиксировали 31 декабря и 2 января, а в саму новогоднюю ночь украинские боевики запустили 168 дрона в направлении Тульской и Брянской области, Краснодарского края, а также акватории Азовского моря.