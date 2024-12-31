Российские бойцы рассказали, как встретят Новый год на СВО

Боец Моцарт: танкисты отметили Новый год с Дедом Морозом и Снегурочкой

Российские бойцы из танкового полка группировки войск «Днепр» организовали новогодний праздник для сослуживцев с участием переодетых Деда Мороза и Снегурочки. Об этом РИА «Новости» рассказал военнослужащий с позывным Моцарт.

По его словам, бойцы не теряют чувства юмора и хорошего настроения, поэтому поздравили всех однополчан с Новым годом. Он добавил, что они чтут русские традиции.

Военнослужащие полка переоделись в Деда Мороза и Снегурочку, вручив сослуживцам подарочные наборы, которые им прислал петербургский фонд «Победа».

«Со Снегурочкой сделали определенную программу. Сказка должна быть у каждого бойца в сердце, это укрепляет дух подразделения и приближает нас к победе», — сказал боец с позывным Амба, который исполнил роль Деда Мороза.

В рамках праздничной программы бойцы провели не только концерт, но и чаепитие.

Ранее дети участников спецоперации из Богородского округа побывали на праздничном концерте в зале «Live Арены», а также получили по новогоднему подарку от губернатора Андрея Воробьева.