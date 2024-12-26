Дети участников СВО Богородского округа побывали на губернаторской елке

Накануне Нового года для ребят из семей бойцов специальной военной операции организовали праздничный концерт в зале «Live Арены», его посетили около 90 детей из Богородского округа. Мероприятие подготовила команда губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Волшебное представление «Рождество в Музыколандии» состоялось в Одинцовском городском округе. На новогоднем мероприятии для детей выступили солисты Большого и Мариинского театров, артисты театра «Кремлевский балет», Большой детский хор имени Виктора Попова, суперфиналисты шоу «Голос», рекордсмены Книги Рекордов России, Гиннеса и многие другие.

В шоу переплелись элементы цирка, иллюзии, оперы, балета, русские народные традиции танцевального и хорового искусств, а также увлекательные интерактивы. На губернаторской елке ребятам показали невероятные фокусы и трюки, перед ними выступили сказочные персонажи в красочных костюмах.

Каждому юному гостю вручили новогодний подарок от губернатора.