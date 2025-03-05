РИА «Новости»: ВСУ бросают в бой в районе курской Суджи 18-летних десантников

ВСУ в стремлении усилить свою группировку в Курской области бросают в бой в Суджанском районе так называемое «мобилизованное мясо» — 18-летних десантников. Об этом сообщили РИА «Новости» военнослужащие группировки войск «Север».

По их словам, командование ВСУ отправляет на верную смерть неопытных 18-летних солдат.

«Противник не прекращает попыток усилить свою группировку новым „мобилизованным мясом“, в контратаках на наших морпехов на юге Суджанского района активно принимают участие 18-летние украинцы из десантных подразделений», — сообщили бойцы «Севера».

Как стало известно, некоторые украинские военные отказались участвовать в боевых действиях в Курской области, несмотря на угрозы уголовного преследования.

Ранее командир штурмового подразделения ЧВК «Вагнер» с позывным «Констебль» сообщил, что Вооруженные силы Украины выдохлись на Курском направлении. По его словам, там будут происходить «интересные события», когда у боевиков не будет доступа к разведданным США.