Группа украинских военных отказалась выполнять задачи в Курской области

Несколько украинских военнослужащих отказались выполнять боевые задачи в Курской области, несмотря на угрозы уголовным преследованием. Об этом стало известно благодаря видеозаписи, которую хакеры из RaHDIt передали 360.ru.

Один из военнослужащих объяснил свой отказ нехваткой необходимого снаряжения. По словам другого, в регионе отсутствует связь с остальными подразделениями, а то, что говорят на инструктажах, не соответствует действительности.

Украинских солдат отправляют на задание без предварительной разведки, отметил еще один боец. К тому же у них нет позиций, на которых можно закрепиться.

Часть военнослужащих не стали выполнять приказы, сославшись на состояние здоровья. Все они говорят о крайне низком уровне морально-психологического состояния в войсках. Один из военнослужащих подчеркнул, что боится за свою жизнь.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что потери ВСУ в Курской области превысили 64 тысячи военных.