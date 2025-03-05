Вооруженные силы Украины выдохлись на Курском направлении. Там развернутся «интересные события», когда боевики останутся без разведданных США. Об этом 360.ru рассказал командир штурмового подразделения ЧВК «Вагнер» с позывным Констебль.

«На сегодняшний день основным театром, где развернутся какие-то интересные события, будет Курская область. Я думаю, что наши будут отрезать суджанский выступ со стороны Плехова в сторону Юнаковки и западную часть суджанского выступа», — рассказал специалист.

ВСУ несут огромные потери, у них есть проблемы с логистикой, добавил Констебль.

«Наши приноровились использовать FPV- дроны ночью, тем самым нанося ущерб живой силе и технике противника. Поэтому, я думаю, наши ребята будут развивать успех на этом направлении, потому что на остальных направлениях идет сдерживание. Противник ведет сдерживание наших подразделений, и туда бросаются подкрепления. Есть такое ощущение, что они на Курском направлении выдохлись», — заключил военный.

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф ранее подтвердил приостановку обмена разведданными с Украиной. Таким образом американские спецслужбы хотят призвать всех к ответственности за установление мира.