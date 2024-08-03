Российские бойцы прорвали возведенные в 2014 году укрепления ВСУ

Меркурис: ВС России прорвали укрепления ВСУ, возведенные в 2014 году в Донбассе

Фото: РИА «Новости»

Российские военные успешно прорвали укрепления в Донбассе, возведенные ВСУ в 2014 году. Об этом британский эксперт Александр Меркурис заявил на своем YouTube-канале.

«Русские прорвали крупные укрепленные линии, которые украинцы создали в Донбассе сразу после начала боевых действий в 2014 году», — сказал он.

Аналитик отметил, что российские войска продолжают активное наступление, а у ВСУ нет сил сдерживать этот натиск из-за нехватки людей и техники. У ВС России есть достаточное количество «того и другого для продолжения наступления».

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая ранее заявила, что в городе Дзержинске, находящемся на временно подконтрольной Украине территории ДНР, практически нет оборонительных сооружений. Генеральный штаб ВСУ признал напряженной ситуацию в районе города.

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