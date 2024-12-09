Российские бойцы подорвали склад дронов ВСУ у аэродрома в Ровно

Российские военные нанесли удар в районе аэродрома и военной части в Ровно. Об этом РИА «Новости» рассказал координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«Город Ровно получил удар в направлении аэродрома. Там же находится военная часть, территория огорожена, проезд гражданским закрыт. Сопротивление сообщает, что удар пришелся по месту, где ранее находился сервисный центр по обслуживанию самолетов Ан-12», — сообщил он.

В настоящее время там проводят сборку и наладку беспилотных летательных аппаратов западного образца. Взрыв сопровождался выбросом пламени с искрами.

По предварительным данным, погибли пять человек, около десяти получили ранения, их эвакуировали на машинах скорой помощи. Также были уничтожены оборудование и склад с дронами, готовыми к использованию.

Ранее Лебедев рассказал, что ВС России ударили по Славянской ТЭС в Николаевке. В момент обстрела в зданиях на территории станции находились около 50–70 бойцов ВСУ. До этого подпольщик сообщал о прилете по одному из объектов инфраструктуры в Одесской области.