Российские бойцы перехватили переговоры командования ВСУ

Российские военнослужащие перехватили переговоры украинского командования. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

«Перехватом радиопрограммы было установлено, что военнослужащий с позывным Кава выполняет боевые задачи в составе 85-го отдельного батальона 105-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. Является командиром одного из подразделений», — рассказал собеседник агентства.

Судя по перехваченным данным, Кава во время обороны докладывал начальству о том, что российские штурмовики провели зачистку позиций ВСУ. Командование призвало военнослужащих ВСУ не покидать оборонительных позиций, несмотря на действия российской армии.

Украинских военных в Харьковской области уличили в массовом дезертирстве. Причиной стало решение командования передать военных 120-й бригады в распоряжение 57-й мотопехотной бригады в попытках удержать позиции в Волчанске.