Населенный пункт Сторожевое перешел под контроль российских войск. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Село в результате решительных действий освободили подразделения группировки войск «Восток». Бойцы нанесли поражение формированиям мотопехотной и механизированных бригад ВСУ в районе Раздольного, Разлива и Гуляйполя.

«Потери ВСУ составили до 155 военнослужащих», — сообщили в пресс-службе.

Также украинские войска лишились четырех автомобилей, самоходных артиллерийских установок Caesar и «Акация», орудия Д-20 и станции радиоэлектронной борьбы.

Всего с начала СВО ВСУ потеряли 650 самолетов, 283 вертолета, 590 зенитных ракетных комплексов, 38 255 БПЛА и 19 961 танк.

Военный аналитик финской компании Black Bird Group Эмиль Кастехельми заявил о небывалом продвижении ВС России в зоне спецоперации. По его словам, бойцы берут под контроль все больше территорий.