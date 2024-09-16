Вошедшие в Курскую область боевики Вооруженных сил Украины имели боевой опыт и подготовку за границей. Они издевались над мирными жителями, похищали их и убивали, сообщил «Известиям» командир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным Аид.

«Какое-то животное обращение, они и похищали людей и куда-то вывозили и убивали, что только не делали. Они человеческий облик давно потеряли. Но за содеянное им придется ответить», — сказал он.

Участники операции ВСУ, попавшие в российский плен, заявляли, что попали в армию насильно прямо с улиц, по мобилизации. Однако Аид уточнил, что они находились в зоне боевых действий с февраля-марта 2023 года, в основном на Авдеевском направлении, а значит, имели боевой опыт и считались профессионалами. Командир сказал, что большинство прошли обучение в Великобритании и Германии.

На текущем этапе ВСУ, по словам Аида, попытались стянуть дополнительные силы к Судже. Российские военные помешали им создать «кулак».