Российские военные освободили села Новомарково и Днепроэнергия в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке .

Новомарково находится к северу от Часова Яра и к северо-западу от Артемовска. Его взяли военнослужащие Южной группировки. Противник на ее участке за сутки потерял свыше 250 военнослужащих, БТР, пять пикапов, артиллерийское орудие, станцию РЭБ и два склада с боеприпасами.

Днепроэнергия находится к северу от Великой Новоселки, недалеко от границ с Запорожской и Днепропетровской областями. Это село освободили бойцы группировки «Восток». Здесь ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, две боевые бронемашины, три автомобиля и пять артиллерийских орудий.

Ранее Министерство обороны сообщило об освобождении за сутки пяти населенных пунктов в Курской области: Казачьей Локни, 1-го Княжьего, 2-го Княжьего, Замостья и Мирного.