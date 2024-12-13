Российские военные нанесли удары по химическому производству, по инфраструктуре ВСУ и по местам расположения солдат. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«Павлоград, удар в направлении химического производства. Делают кассетную начинку для ракет РСЗО», — сообщил координатор.

Помимо химпроизводства, ВС РФ атаковали аэродром в Мирнограде Полтавской области и железную дорогу и склады в Борисполе Киевской области. В ответ на украинские обстрелы гражданских объектов вооруженные силы России прицельно атаковали места расположения техники, наемников и солдат. Помимо этого, удары пришлись по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи противника.

Ранее стало известно, что российские войска вплотную подобрались к Днепропетровской области. На некоторых участках до границы осталось 12 километров.