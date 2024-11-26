Российские войска практически вплотную подобрались к Днепропетровской области, на некоторых участках до границы осталось 12 километров. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

«Если оценивать расстояние до Днепропетровской области, то на ряде участков фронта от российских позиций оно не превышает 12 километров напрямую», — заявил собеседник агентства.

Ранее командир взвода батальона ВСУ «Волки Да Винчи» Дмитрий Деркач предположил, когда российские войска полностью освободят территорию ДНР. По его словам, это случится до наступления зимы — продвижение ВС РФ в Донбассе уже нельзя остановить. Также военный предупредил, что, когда республика перейдет под контроль российских военных, они продвинутся в сторону Днепропетровской области.