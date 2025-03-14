Российские бойцы начали создавать анонсированную Путиным санитарную зону в Сумской области

Российские военные перешли границу с Украиной в Сумской области и начали создавать санитарную зону, о которой ранее говорил президент Владимир Путин. Об этом сообщал Telegram-канал Mash .

Сейчас под контролем России несколько приграничных сел, но территория постоянно расширяется. При этом украинские власти уже объявили принудительную эвакуацию из восьми населенных пунктов Юнаковской и Миропольской территориальных общин.

Ранее регион предлагал взять под контроль замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов. Он заявил, что это позволит обеспечить безопасность жителей приграничных регионов России, поскольку Сумская область граничит не только с Курской, но и с Брянской, и с Белгородской областями.

Идею зоны безопасности президент выдвинул 12 марта, посетив один из командных пунктов курской группировки войск.