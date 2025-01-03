Подпольщик Лебедев заявил о четырех взрывах около старого аэродрома в Чернигове

Прилетевшие снаряды в район старого аэропорта в Чернигове привели к четырем взрывам. Об этом в комментарии РИА «Новости » сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он подчеркнул, что прилет оказался достаточно сильным.

«Четыре хороших взрыва, район эпицентра, район старого аэродрома», — заявил координатор подполья.

По его словам, в пригороде Чернигова находится большое скопление сил и техники украинских войск.

В первой половине декабря координатор пророссийского николаевского подполья заявил, что удар российских войск уничтожил склад боеприпасов украинских войск около села Тимоновичи в Черниговской области.

По словам Лебедева, боевики использовали населенный пункт в качестве точки, откуда вели артиллерийские обстрелы Брянской области. Он добавил, что после попадания снаряда в украинский арсенал детонация хранившихся там снарядов продолжалась около часа.