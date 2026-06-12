Российская спутниковая группировка будет не хуже Starlink

Низкоорбитальная спутниковая группировка, которая создается сейчас, не будет уступать Starlink, а в чем-то и превзойдет ее. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими — участниками специальной военной операции в Кремле.

Один из участников встречи спросил, можно ли в России производить беспилотники, подобные тяжелым гексакоптерам «Баба-яга», которые управляются через спутниковую группировку Starlink.

Министр обороны Андрей Белоусов ответил, что такие изделия дорабатывают и до конца года 20 тысяч аппаратов поставят в войска.

Президент рассказал, что низкоорбитальные спутники уже запускают, и создаваемая группировка сможет решать необходимые задачи.

«Вопрос в сроках ее полноценного запуска, но работа не просто налажена, она идет хорошим темпом и с хорошим качеством. Надеюсь, что и на земле вы это в ближайшее время почувствуете», — поделился он.

Ранее Путин заявил, что День России — в первую очередь, праздник защитников страны.