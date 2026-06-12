«Это ваш день». Путин обратился к участникам СВО в национальный праздник

Фото: Владимир Путин на Совете при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта / Медиасток.рф

День России — это праздник тех, кто защищает Родину, заявил президент Владимир Путин на встрече с военнослужащими — участниками специальной военной операции. Об этом сообщил ТАСС .

Путин подчеркнул, что не случайно проводит встречу именно в этот день.

«Вы как раз те люди, которые, как и другие наши военнослужащие, напрямую занимаетесь защитой Родины, защитой Отечества, защитой России. Это ваш день — День России», — отметил президент и добавил, что просто хотел увидеть их и сказать спасибо.

Войдя в зал, российский лидер обошел стол по кругу и пожал руку каждому из присутствующих. Участником встречи также стал министр обороны Андрей Белоусов.

Ранее Путин вручил лауреатам государственные премии и золотые медали Героев Труда. Церемония прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.