«Это ваш день». Путин обратился к участникам СВО в национальный праздник
Путин назвал День России праздником участников СВО
День России — это праздник тех, кто защищает Родину, заявил президент Владимир Путин на встрече с военнослужащими — участниками специальной военной операции. Об этом сообщил ТАСС.
Путин подчеркнул, что не случайно проводит встречу именно в этот день.
«Вы как раз те люди, которые, как и другие наши военнослужащие, напрямую занимаетесь защитой Родины, защитой Отечества, защитой России. Это ваш день — День России», — отметил президент и добавил, что просто хотел увидеть их и сказать спасибо.
Войдя в зал, российский лидер обошел стол по кругу и пожал руку каждому из присутствующих. Участником встречи также стал министр обороны Андрей Белоусов.
Ранее Путин вручил лауреатам государственные премии и золотые медали Героев Труда. Церемония прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.