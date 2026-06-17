Ракета-дрон «Бандероль» неподвластна украинской системе ПВО. Атака новым вооружением стала для президента Украины Владимира Зеленского неприятным сюрпризом. Об этом капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин сообщил 360.ru.

Российские военные применили «Бандероль» при комбинированном ударе по Украине в ночь на 15 июня. По информации Дандыкина, эта новинка представляет собой гибрид ракеты и беспилотника.

«Скорее всего, это могло ввести в ступор киевский режим. <…> Для Зеленского это было неприятностью большой», — отметил он.

Военный эксперт добавил, что преимущество «Бандероли» заключается в незаметности для украинской системы ПВО. Этот факт встревожил киевский режим.

«Наши стараются и идут на шаг впереди во многих моментах. Это связано и с „Ланцетами“, и с теми беспилотниками, которые летели на оптоволокне — то, что враг потом стал тоже применять. Такие вызовы делаем, и, думаю, врага ожидает еще много таких неприятностей», — заключил Дандыкин.

Подробнее о гибридной реактивной ракете «Бандероль» можно прочесть в материале 360.ru.