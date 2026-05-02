Российская ПВО за сутки сбила 505 беспилотников ВСУ

Минобороны: силы ПВО за сутки уничтожили 505 беспилотников и пять авиабомб

Силы ПВО России за сутки уничтожили 505 беспилотников самолетного типа, пять управляемых авиационных бомб и два реактивных снаряда HIMARS, сообщила пресс-служба Минобороны России.

Минобороны также обновило сводные данные за все время спецоперации. Ведомство сообщило, что российские силы с начала боевых действий уничтожили 671 самолет, 284 вертолета, 140 399 беспилотников, 658 зенитных ракетных комплексов, а также 29 127 танков и других бронированных машин.

Кроме того, с начала спецоперации войска уничтожили более 1,7 тысячи боевых машин реактивных систем залпового огня.

Только за минувшую ночь силы ПВО сбили более 200 беспилотников над российскими регионами.