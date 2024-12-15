Истребители Су-35С прикрыли экипажи ВКС в курском приграничье

Минобороны: Су-35С ВКС России прикрыли атаки на ВСУ в Курской области

Российские сверхманевренные истребители Су-35С выполнили прикрытие экипажей ВКС в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Воздушные суда прикрыли бомбардировочную и штурмовую авиацию, которая атаковала живую силу и технику ВСУ. Оборонное ведомство также опубликовало видео с работой российских военных летчиков.

«Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С отработали воздушное прикрытие в заданном районе действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по бронированной технике и личному составу ВСУ», — отметили в пресс-службе.

Ранее на видео попал бой ВКС России с украинскими безэкипажными катерами, пытавшимися атаковать Крымский мост. Истребитель Су-35СМ и вертолет Ми-8 ударили по беспилотникам. БЭК безуспешно попытались атаковать российскую авиацию с помощью ракет и пулеметов.