Бой Су-30 и Ми-8 с безэкипажными катерами ВСУ за Крымский мост попал на видео

«Военный обозреватель»: появились кадры боя Су-30 и Ми-8 с катерами ВСУ в Крыму

В Сети появилось видео боя российских истребителя Су-30СМ и вертолета Ми-8 с безэкипажными катерами ВСУ, которые пытались атаковать Крымский мост. Кадры опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель» .

В ролике видно, что украинские БЭК безуспешно пытались ударить по вертолету Ми-8 Черноморского флота с помощью пулеметов и ракет. После этого в кадр попал истребитель Су-30СМ, который атаковал катера из авиационной пушки.

По данным Минобороны, российские военные в период с 30 ноября по 6 декабря нейтрализовали восемь морских беспилотников ВСУ в акватории Черного моря. По информации Telegram-канала Shot, безэкипажные катера запустили из Одессы в направлении Крыма. ВС России поразили все морские беспилотники.

Основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев рассказал, что безэкипажные подводные катера, использовавшиеся для атаки по Крымскому мосту, разработала исландская компания. Изначально их создавали для подводных исследований, но затем приспособили под военные задачи.