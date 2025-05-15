Российская делегация уехала из генконсульства в Стамбуле

Российская делегация покинула генконсульство в Стамбуле после заявления для прессы, сделанного ее руководителем Владимиром Мединским. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По данным источника агентства, кортеж отправился обратно во дворец Долмабахче, где и планируются переговоры. Они по-прежнему не начались, состоятся ли до конца дня — неизвестно, однако обсуждений о переносе на 16 мая пока не велось.

При этом Владимир Зеленский на брифинге с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что украинские делегаты прибудут в Стамбул до конца дня, а встреча может состояться либо вечером, либо уже завтра. Сам он в переговорах принимать участия не будет.

В заявлении для прессы Мединский назвал нынешний переговорный процесс продолжением прерванного три года назад и отметил, что российские делегаты хотят найти точки соприкосновения.