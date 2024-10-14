Российская авиация за сутки уничтожила до 100 украинских боевиков

Благодаря ударам российских Су-34 за сутки удалось уничтожить до 100 украинских боевиков. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По его данным, самые тяжелые потери нанесли украинским военным в Харьковской области. В частности, удалось уничтожить пункты временной дислокации подразделений Нацгвардии в Глушковке и Купянске-Узловом.

Накануне такой же истребитель ударил по опорному пункту ВСУ в приграничье Курской области. На него сбросили авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.

Ранее авторы американского журнала Military Watch заявили, что Су-34 играет все более важную роль в украинском конфликте, и что благодаря его ударам боевики ВСУ несут огромные потери, особенно в Курской области, где, в отличие от Донбасса, у них почти нет средств ПВО.