Минобороны: Су-34 сбросил авиабомбы на опорный пункт ВСУ в Курской области

Российский истребитель Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ в курском приграничье. Работу экипажа показала пресс-служба Минобороны.

«Удар наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции», — подчеркнули в ведомстве.

Целью, добавили в Минобороны, также стало скопление личного состава ВСУ.

В приграничных районах Курской области российские военные также сорвали ротацию противника. По полученным благодаря разведке координатам ударили экипажи Су-25.

С начала вторжения ВСУ в Курскую область украинская армия уже потеряла свыше 22,3 тысячи человек и более 150 танков. Из 19 населенных пунктов региона боевиков удалось полностью выбить.