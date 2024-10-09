На Западе назвали уничтожающее ВСУ российское оружие

Вооруженные силы Украины понесли большие потери в Курской области во многом из-за интенсивных ударов российских истребителей Су-34. Об этом сообщил американский журнал Military Watch.

«Гораздо более ограниченные средства ПВО, защищающие цели в этом районе, по сравнению с линией фронта в Донбассе позволили российской авиации наносить удары с большей интенсивностью», — отметили в публикации.

По мнению автора материала, Су-34 играют все более важную роль в украинском конфликте. В результате интенсивных ударов со стороны российской армии в рядах ВСУ на территории Курской области наблюдаются огромные потери.

Ранее Минобороны сообщило, что российские войска уничтожили опорный пункт украинских боевиков в курском приграничье. Бомбардировщик Су-34 использовал для удара авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.