Российская авиация уничтожила командный пункт ВСУ у границ Курской области. Об этом рассказал РИА «Новости» командир батальона тактической группы спецназа «Ахмат» с позывным Каштан.

«Прямое попадание ФАБ (фугасная авиабомба — ред.)», — заявил он.

Удар на несколько дней частично оставил подразделения без регулярной координации, отметил военный. В Курской области российская авиация активно использует фугасные авиабомбы и наносит точные удары по выявленным целям противника.

Командир спецназа «Ахмат» рассказывал, что из Курской области сбежали около 60 боевиков ВСУ. Они отказались выполнять боевую задачу и «бросили все».

Ранее Су-34 нанес удар по украинским позициям в Курской области. Стало известно, что за сутки украинские боевики потеряли в Курской области более 300 человек, а также лишились девяти единиц техники, включая БМП, два БТР и шесть боевых бронированных машин.