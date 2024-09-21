Су-34 нанес удар по украинским позициям в Курской области

«Экипаж Су-34 ударил по скоплению живой силы и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области», — уточнили в министерстве.

Там добавили, что за сутки украинские боевики потеряли в Курской области более 300 человек, а также девять единиц техники, включая БМП, два БТР и шесть боевых бронированных машин.

ВС России наносят массированные удары по позициям ВСУ, отметили американские журналисты. По их мнению, находящаяся в Курской области украинская группировка в скором времени окажется отрезанной от основных сил.