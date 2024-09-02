Российская авиация поразила резервы ВСУ в 14 населенных пунктах Сумской области

Российская авиация поразила резервы ВСУ в районе 14 населенных пунктов в Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны.

По данным оборонного ведомства, удалось поразить резервы трех механизированных бригад, четырех бригад территориальной обороны, а также танковой, десантно-штурмовой, морской пехоты ВСУ и одной бригады Нацгвардии.

Потери ВСУ за сутки оценили более чем в 350 военнослужащих и 14 единиц бронетехники. Общие потери превысили 8900 боевиков, 80 танков, 38 боевых машин пехоты, 70 бронетранспортеров и множество другой техники.

Ранее утром Минобороны сообщило об уничтожении трех пусковых установок РСЗО HIMARS в Сумской области.

А 31 августа российские войска нанесли массированный удар по украинской колонне к югу от Сум. По предварительным оценкам, ВСУ потеряли до роты личного состава и более 20 единиц техники.