Воздушно-космические силы России применили авиабомбу ФАБ-500 для уничтожения переправы ВСУ через реку Оскол недалеко от Осиново в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Переправа активно использовалась подразделениями ВСУ для переброски техники, войск и грузов военного назначения», — отметили в ведомстве.

Авиаудар по объекту нанесли с использованием нескольких авиационных бомб ФАБ-500, оснащенных универсальным модулем планирования и коррекции траектории.

Еще сегодня утром стало известно, что росссийские военные пресекли попытку контратаки 71-й аэромобильной бригады ВСУ к югу от Варачино в Сумской области. Также бойцы уничтожили пехоту и 10 опорных пунктов противника недалеко от Печенеги и Волчанских Хуторов в Харьковской области. Украинская армия лишилась более 80 военных.