Российские военные пресекли попытку контратаки 71-й аэромобильной бригады ВСУ южнее населенного пункта Варачино Сумской области. Об этом РИА «Новости» сообщили в силовых структурах.

«Противник южнее Варачино предпринял попытку контратаки силами 71-й отдельной аэромобильной бригады. Разведка заблаговременно вскрыла выдвижение вражеской боевой группы, атаку сорвали комплексным огневым поражением», — отметил источник.

Кроме того, бойцы группы войск «Север» огнем тяжелых ТОС «Солнцепек» уничтожили пехоту противника и 10 опорных пунктов ВСУ в районе Печенеги и Волчанских Хуторов в Харьковской области. Противник лишился более 80 человек живой силы.

В конце декабря командующий группировкой «Север» доложил на совещании у президента Владимира Путина, что бойцам осталось менее 20 километров до города Сумы.