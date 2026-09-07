Российская авиабомба разнесла мост в Краматорске

Минобороны: ВС России ударили ФАБ-1500 по мосту в Краматорске

Вооруженные силы России нанесли удар авиабомбой ФАБ-1500 с унифицированным модулем планирования и коррекции по мосту в Краматорске в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

На опубликованных ведомством кадрах зафиксировали момент удара по переправе. Тяжелым боеприпасом военные нанесли серьезные повреждения сооружению, осложнив логистику ВСУ на данном участке.

Ранее в Минобороны России сообщили об ударах по железнодорожным составам ВСУ в районе населенного пункта Вишневое в Днепропетровской области.

По данным военных, эшелоны перевозили беспилотники иностранного производства и комплектующие к ним. Атаку провели расчеты ударных БПЛА «Герань-4 Сикер».