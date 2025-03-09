Российская артиллерия сожгла колонну ВСУ, пытавшуюся бежать из Суджи

Артиллерия Вооруженных сил России уничтожила колонну ВСУ, которая пыталась бежать из Суджи. Финальные кадры разгрома показали в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» .

«В ночь на 9 марта попытавшаяся убежать из города на технике часть подразделений ВСУ уперлась во взорванный мост и была накрыта точным огнем армии России», — сообщили военкоры.

Артиллеристы подбили замыкающую машину, заблокировав колонну, а потом добили и сожгли всю технику украинских частей.

Под угрозой окружения в районе Суджи оказалась группировка украинских военных численностью примерно в 10 тысяч человек. В опасное положение боевики ВСУ попали после прекращения передачи разведданных от США. Российские войска прорвали линию фронта и продвинулись к ключевой линии снабжения с двух направлений.