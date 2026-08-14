Российская армия за неделю поразила 15 судов, действовавших в интересах ВСУ

Вооруженные силы России за неделю поразили 15 морских судов, действовавших в интересах ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение недели поражено 15 морских судов, действовавших в интересах ВСУ, в том числе танкер, семь судов типа „сухогруз“, два буксира и пять патрульных катеров Военно-морских сил Украины», — отметили в сообщении.

Российские войска за неделю нанесли 14 групповых ударов по объектами, связанным с ВСУ. ВС РФ атаковали предприятия ВПК, логистические центры, объекты энергетики и транспорта, военные аэродромы, цеха БПЛА, склады, пункты дислокации ВСУ и иностранных наемников. Также удары нанесли по морской инфраструктуре, которую Украина использовала для получения военных грузов.