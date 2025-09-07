Российские штурмовики заняли часть домов в Шандриголово в ДНР

Российские штурмовые группы ворвались в южную часть населенного пункта Шандриголово на Краснолиманском направлении в ДНР. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» .

Подразделения заняли часть домов в этом районе и продвинулись в сторону Дерилово и Новоселовки. Общая площадь продвижения составила восемь квадратных километров.

Вооруженные силы Украины бросили в бой танки, пытаясь остановить наступление. Идут тяжелые бои за контроль над территорией.

Ранее Минобороны сообщило, что бойцы «Южной» группировки войск уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ в Константиновке в ДНР. По данным ведомства, украинские боевики также лишились двух антенн связи.