Российская армия в зоне СВО отразила мощную атаку БПЛА с помощью маневра

ВС России довели до автоматизма тактику отражения массированных налетов беспилотников. Об этом РИА «Новости» рассказал начальник противовоздушной обороны подразделения группировки войск «Днепр» с позывным Сидор.

Чтобы отбить атаку беспилотников, двигающихся несколькими эшелонами, бойцы используют крупнокалиберные пулеметы и зенитки. По словам Сидора, ВСУ выпускают дроны как ночью, так и днем, чтобы застать военных врасплох.

Он объяснил, что при массированной атаке несколько пар БПЛА летят по разному маршруту и двигаются несколькими эшелонами определенной ширины.

«Каждый расчет самостоятельно передвигается на маршрут пролета… пока они долетают, уже ребята встают и, соответственно, отрабатывают [по БПЛА]», — уточнил боец.

Для отражения налета ВС России стреляют из крупнокалиберных пулеметов и зениток ЗУ-23-2.

Ранее российские системы ПВО нейтрализовали над регионами 77 дронов самолетного типа. Налеты отбили в Краснодарском крае, Крыму, Курской, Ростовской. Белгородской, Самарской областях.