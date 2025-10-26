Российская армия ударила по ж/д составу и объектам энергетики ВСУ

Вооруженные силы России поразили несколько энергетических объектов и железнодорожный состав для перевозок вооружения ВСУ в Донбасс. Об этом сообщили в Минобороны .

Под ударами российских военных также оказались цеха по производству БПЛА дальнего действия и места их запуска, склад хранения безэкипажных катеров и пункты дислокации украинских боевиков в 147 районах.

Чтобы поразить военные объекты, использовали силы оперативно-тактической авиации, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию.

Накануне российские дроны-камикадзе атаковали ветрогенераторы в районе Краматорска.

В ночь на воскресенье «Геранями» удалось уничтожить 105-ю отдельную бригаду ВСУ. В силовых структурах отметили, что выследили боевиков из-за ошибки их командира, который любил активничать в социальных сетях.