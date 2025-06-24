Элитные подразделения ВСУ несут тяжелые потери в Сумской области из-за нехватки подготовленных бойцов. Об этом сообщили РИА «Новости» в российских силовых структурах.

Собеседник агентства уточнил, что украинская армия использует спецназ в качестве обычной пехоты ввиду недостатка личного состава.

«На сумском направлении, где ведутся активные боевые действия, украинская армия вынуждена использовать элитные подразделения в качестве обычной пехоты», — заявил собеседник агентства.

По его словам, одно из элитных украинских подразделений — 6-й отдельный полк спецназа «Рейнджерс» — экстренно перебросили под Юнаковку, но уже через неделю вывели с передовой из-за больших потерь. Собеседник агентства добавил, это лишь демонстрирует, что ВСУ приходится бросать в бой даже спецподразделения, и это быстро приводит к их истощению.

Ранее штурмовик одной из бригад группировки войск «Восток» рассказал, что украинские военные бросали или добивали своих раненых товарищей во время отступления из освобожденного российскими военными села Запорожье в ДНР.