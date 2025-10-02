Российская армия расширила зону контроля в Новоселовке

Вооруженные силы России добиваются успеха в Новоселовке Донецкой Народной Республики. Армия расширила зону контроля над населенным пунктом, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Сейчас под полным контролем Вооруженных сил России чуть более 30%, еще порядка 10% находится в так называемой серой зоне, но эта цифра постоянно сокращается», — уточнил специалист.

По его словам, сейчас в Новоселовке идет активная фаза боевых действий, ВС России продвигаются вперед.

Ранее военкоры сообщили, что российские штурмовики заняли часть домов в донецком Шандриголово. Подразделения продвинулись в сторону Дерилово на восемь квадратных километров.