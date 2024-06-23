Российские бойцы прорвали «линию Порошенко» на Красноармейском направлении. Об этом сообщил Telegram-канал «Русское оружие».

По данным канала, прорыв произошел в районе населенного пункта Сокол западнее Очеретино.

«На этот раз удалось вклиниться во вторую линию обороны на стыках опорных пунктов ВСУ на северном фланге укрепрайона в населенном пункте Сокол. <…> Глубина продвижения составила порядка 650 метров, ширина — 1350-1500 метров», — сказано в сообщении.

Авторы канала уточнили, что этот рубеж входит в «Линию Порошенко», построенную еще при прошлом президенте Украины. Также российские штурмовики продвинулись к балки Самойлова около населенного пункта Восход.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила о прорыве российской армии в районе Торецка. Нардеп обвинила в неудаче ВСУ руководителя Восточным фронтом генерала Юрия Содоля, а также главнокомандующего украинской армии Александра Сырского.