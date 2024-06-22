Генерал ВСУ пьянствовал в ресторане во время прорыва ВС России

Руководитель Восточного фронта Юрий Содоль предпочел гулять в ресторане во время провала украинской армии под Торецком. Об этом народный депутат Марьяна Безуглая сообщила в своем Telegram-канале .

Нардеп опубликовала фото Содоля в ресторане. На снимке он держал в руке бокал. По словам Безуглой, «руководитель восточного фронта генерал Содоль пьянствовал в ресторане „Облака“ в Одессе» во время пропущенного прорыва ВС России на Торецк.

Также депутат обвинила в прорыве российской армии в районе Торецка руководство ВСУ, в том числе, главкома Александра Сырского. По словам нардепа, ВСУ лишились позиций из-за необдуманных решений генерала Содоля. По ее словам, он перекинул на это направление подразделение, которое уже понесло огромные потери.