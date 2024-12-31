Российская армия почти вплотную подошла к Судже

Российские военные освободили села Агроном и Черкасская Конопелька в Курской области и приблизились к Судже. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
«ВС России в Курской области освободили два населенных пункта и почти вплотную подошли к Судже», — отметил источник.
По данным канала, российская армия «стягивает в Курской области технику к позициям ВСУ в двух километрах под Суджей».
Британский аналитик Александр Меркурис заявлял о тяжелой ситуации для ВСУ в Курской области. По его мнению, украинские националисты потеряли боевой дух: появилась угроза попасть в окружение в районе Суджи.